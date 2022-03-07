Финансовые новости
- |
- 07.03.22
- |
- 17:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ разрешил использование платежных карт за рубежом для расчетов и снятия наличных
11:06 07.03.2022 |
Национальный банк Украины предусмотрел возможность использования клиентами украинских банков платежных карт за рубежом для расчетов и снятия наличных, добавив их в перечень исключений из запрета, введенного 24 февраля и касающегося осуществления трансграничных переводов валютных ценностей из Украины по поручению клиентов.
Как говорится в сообщении НБУ на его сайте, указанные изменения в постановление №18 от 24 февраля, принятое сразу после начала войны Россией и введения военного положения, внесены постановлением правления Нацбанка от 1 марта 2022 года №30.
Нацбанк подчеркнул, что с момента внедрения военного положения не вводил никаких ограничений на безналичные расчеты, в том числе за границей.
Одновременно НБУ запретил зачислять средства на счета клиентов-физлиц по переводам, инициированным с использованием электронных платежных средств, эмитированных участниками международных платежных систем, которые осуществляют свою деятельность на территории России и Беларуси.
"Также запрещено принимать в Украине электронные платежные средства (включая переводы, расчеты и выдачу наличных), эмитированные участниками соответствующих международных платежных систем", - добавил регулятор.
Как сообщалось, ООН оценивает возможное число беженцев из Украины из-за начатой Россией войны до 4 млн человек.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский: Откладывается уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить
ТОП-НОВОСТИ
|«Россия перестанет быть частью мировой экономики»: Байден объявил детали санкций Запада
|Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе облгосадминистраций - Подоляк
|В Киеве и Киевской области вводят комендантский час с 22:00 до 7:00 утра, транспорт в это время работать не будет
|Налажена перевозка грузовиками технической помощи от западных партнеров - Мининфраструктуры
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|American Express останавливает работу в России и Беларуси
|Visa и Mastercard заблокируют международные платежи для всех карт, выпущенных в РФ
|ПриватБанк, Альфа-Банк вводят 3-мес. каникулы для держателей кредитных карт
|Райффайзен Банк ввел кредитные каникулы для всех клиентов
|НБУ разрешил использование платежных карт за рубежом для расчетов и снятия наличных
|Visa отменит внутренние транзакционные и межбанковские комиссии в торговых точках
Это интересно
|Обновление Skype позволит звонить в экстренные службы с компьютера
|В британском правительстве изучают механизмы полного отказа от оборудования Huawei
|Лучшим электромобилем года стал Ford Mustang Mach-E
|Intel переманила из AMD ведущего архитектора дискретных графических чипов
|BMW нашла замену обычным проводам в автомобилях
|Фишинговая атака на пользователей OpenSea принесла мошенникам сотни NFT на сумму $1,7 млн
|Встроенная графика AMD Radeon 600M мобильных чипов Ryzen 6000 благодаря FSR оказалась быстрее GeForce GTX 1650 Max-Q