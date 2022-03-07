НБУ разрешил использование платежных карт за рубежом для расчетов и снятия наличных

Национальный банк Украины предусмотрел возможность использования клиентами украинских банков платежных карт за рубежом для расчетов и снятия наличных, добавив их в перечень исключений из запрета, введенного 24 февраля и касающегося осуществления трансграничных переводов валютных ценностей из Украины по поручению клиентов.

Как говорится в сообщении НБУ на его сайте, указанные изменения в постановление №18 от 24 февраля, принятое сразу после начала войны Россией и введения военного положения, внесены постановлением правления Нацбанка от 1 марта 2022 года №30.

Нацбанк подчеркнул, что с момента внедрения военного положения не вводил никаких ограничений на безналичные расчеты, в том числе за границей.

Одновременно НБУ запретил зачислять средства на счета клиентов-физлиц по переводам, инициированным с использованием электронных платежных средств, эмитированных участниками международных платежных систем, которые осуществляют свою деятельность на территории России и Беларуси.

"Также запрещено принимать в Украине электронные платежные средства (включая переводы, расчеты и выдачу наличных), эмитированные участниками соответствующих международных платежных систем", - добавил регулятор.

Как сообщалось, ООН оценивает возможное число беженцев из Украины из-за начатой Россией войны до 4 млн человек.