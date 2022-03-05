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Visa отменит внутренние транзакционные и межбанковские комиссии в торговых точках
14:19 04.03.2022 |
Международная платежная система Visa отменит внутренние транзакционные комиссии и приостановит действие межбанковских комиссий для внутренних транзакций в торговых точках на период марта 2022 года, сообщила вице-президент Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова.
Согласно ее сообщению в Facebook в пятницу, Visa также временно отменит внутренние межбанковские комиссии и эквайринговые транзакционные комиссии на территории Украины для платежей направленных на благотворительные цели до 31 марта 2022 года.
Указанные меры направлены на поддержку клиентов Visa и торгово-сервисных предприятий, отметила Платонова.
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