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Российская биржа рухнула на 45% после начала вторжения, рубль – на историческом минимуме
11:00 24.02.2022 |
Фондовый и финансовый рынки России отреагировали резким падением на начало полномасштабной войны против Украины.
По состоянию на 10 утра по Киеву индекс Московской биржи снизился почти на 29% примерно до 2200 пунктов, к 11:30 падение достигло 45% - ниже 1700 пунктов. По правилам биржи, торги пришлось временно приостанавливать из-за резкого обвала. Но это не помогло успокоить паническую распродажу ценных бумаг: после возобновления торгов падение продолжилось.
Другой российский индекс РТС рухнул почти на 50% до 620 пунктов.
Среди лидеров снижения на российском фондовом рынке бумаги Газпрома (-50,3%), ЛУКОЙЛа (-46,8%), торговой сети Магнит (-45,2%), VK (-41,6%), Сбербанка (-45,4%), Яндекса (-41,1%).
Курс рубля обвалился до 88 за доллар, что стало новым историческим минимумом, и 99 к евро.
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