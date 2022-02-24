Доллар дорожает 24 февраля к евро и дешевеет к иене на глобальном уходе от риска

Курс доллара в четверг утром растет к евро, но снижается к иене на глобальном сокращении спроса на риск, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.01 EET курс евро к доллару снижался до 1,1242 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1309 доллара, курс доллара к иене - до 114,56 иены за доллар со 114,97 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,48%, до 96,64 пункта.

Всю неделю на мировых торговых площадках наблюдается отказ от риска в связи с тяжелой геополитической обстановкой - с начала недели евро подешевел к доллару на 0,8%, надежные доллар и иена укрепляются.

