Биткоин дешевеет 24 февраля утром на 9%

Биткоин в четверг утром дешевеет на 9%, показатель опустился ниже 35 тысяч долларов впервые с 23 января, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.48 EET дешевел на 9,08% - до 34,447 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 9,01% - до 34,496 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин дешевеет на эскалации геополитической обстановки.

Криптовалюта продолжает дешеветь второй день подряд, а с понедельника она потеряла уже 13%. Суммарно с начала года цена биткоина упала более чем на 20%.

По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза - до 46,2 тысячи долларов с 28,9 тысячи. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое - до 58,7 тысячи долларов. В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тысяч долларов, после чего перешла к снижению.







