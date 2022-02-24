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Биткоин дешевеет 24 февраля утром на 9%
08:24 24.02.2022 |
Биткоин в четверг утром дешевеет на 9%, показатель опустился ниже 35 тысяч долларов впервые с 23 января, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.48 EET дешевел на 9,08% - до 34,447 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 9,01% - до 34,496 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Биткоин дешевеет на эскалации геополитической обстановки.Криптовалюта продолжает дешеветь второй день подряд, а с понедельника она потеряла уже 13%. Суммарно с начала года цена биткоина упала более чем на 20%.
По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза - до 46,2 тысячи долларов с 28,9 тысячи. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое - до 58,7 тысячи долларов. В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тысяч долларов, после чего перешла к снижению.
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