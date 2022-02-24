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Стоимость золота 24 февраля на 1,7%
08:05 24.02.2022 |
Мировая цена на золото в четверг утром подскакивает на 1,7% на эскалации геополитической ситуации, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.15 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 32,55 доллара, или на 1,7%, до 1942,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,75%, до 24,988 доллара за унцию.
Драгоценный металл в четверг утром получает поддержку в качестве актива-убежища на фоне обострения геополитической ситуации. Рынки отреагировали на заявление Путина, объявившего о проведении военной спецоперации России из-за Донбасса.
Президент США Джо Байден, со своей стороны, заявил, что США, их союзники и партнеры в четверг введут жесткие санкции против РФ.
"Эскалация геополитических волнений может проложить путь к повышенной волатильности рынка, что поможет поддержать активы-убежища, такие как золото", - сообщили газете Wall Street Journal аналитики IG.
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