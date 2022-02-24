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Активные действия Нацбанка по удержанию гривны пока не останавливают ее от ежедневного падения
23:59 23.02.2022 |
Официальный курс доллара на четверг, 24 февраля, установлен Нацбанком на уровне 29,25 грн/$, что на 27 копеек превышает показатели среды.
Евро также подорожал на 27 копеек, до 33,17 грн/€.
Курс на межбанке
Первая сделка на межбанковских торгах среды, 23 февраля, прошла в терминале Bloomberg по курсу 29,1 грн/$.
Как рассказывает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, затем, после небольшой коррекции к уровню 29,07 грн/$, на еще малоликвидном рынке котировки начали быстро расти.
Как и во вторник, темпы роста активно сдерживал Нацбанк, однако под давлением покупателей курс продолжал движение вверх в течение практически всей сессии.
Максимальных значений дня - 29,61-29,7 грн/$ - котировки достигали сразу после обеда. Однако затем опустились в коридор 29,41-29,5 грн/$ и удерживались в нем вплоть до окончания сессии TOD (с расчетами день в день).
При этом уже в ходе торгов TOM (с расчетами в четверг), на фоне не утихающего спроса, курс снова вырос и достиг уровней 29,56-29,7 грн/$.
"Геополитическая напряженность продолжает оказывать очень сильное давление на гривну. Сегодня дополнительный толчок спросу дали сообщения о скором введении чрезвычайного положения. Да и в целом, нервозность на рынке крайне высока", - рассказывает о ситуации Золотько.
Она отметила, что НБУ продолжает оказывать очень сильную поддержку нацвалюте, сдерживая курсовую динамику и демпфируя существенный дисбаланс на рынке.
О его глубине вновь свидетельствует вдвое больший по сравнению с обычным объем торгов: к 17:30 в Bloomberg заключили сделок на $435 млн.
"Похоже, давление на гривну психологических факторов будет сохраняться и завтра", - констатирует Золотько.
По ее оценкам, торги четверга пройдут в рамках 29,45-29,95 грн/$.
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