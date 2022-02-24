Активные действия Нацбанка по удержанию гривны пока не останавливают ее от ежедневного падения

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Официальный курс доллара на четверг, 24 февраля, установлен Нацбанком на уровне 29,25 грн/$, что на 27 копеек превышает показатели среды.

Евро также подорожал на 27 копеек, до 33,17 грн/€.

Курс на межбанке

Первая сделка на межбанковских торгах среды, 23 февраля, прошла в терминале Bloomberg по курсу 29,1 грн/$.

Как рассказывает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, затем, после небольшой коррекции к уровню 29,07 грн/$, на еще малоликвидном рынке котировки начали быстро расти.

Как и во вторник, темпы роста активно сдерживал Нацбанк, однако под давлением покупателей курс продолжал движение вверх в течение практически всей сессии.

Максимальных значений дня - 29,61-29,7 грн/$ - котировки достигали сразу после обеда. Однако затем опустились в коридор 29,41-29,5 грн/$ и удерживались в нем вплоть до окончания сессии TOD (с расчетами день в день).

При этом уже в ходе торгов TOM (с расчетами в четверг), на фоне не утихающего спроса, курс снова вырос и достиг уровней 29,56-29,7 грн/$.

"Геополитическая напряженность продолжает оказывать очень сильное давление на гривну. Сегодня дополнительный толчок спросу дали сообщения о скором введении чрезвычайного положения. Да и в целом, нервозность на рынке крайне высока", - рассказывает о ситуации Золотько.

Она отметила, что НБУ продолжает оказывать очень сильную поддержку нацвалюте, сдерживая курсовую динамику и демпфируя существенный дисбаланс на рынке.

О его глубине вновь свидетельствует вдвое больший по сравнению с обычным объем торгов: к 17:30 в Bloomberg заключили сделок на $435 млн.

"Похоже, давление на гривну психологических факторов будет сохраняться и завтра", - констатирует Золотько.

По ее оценкам, торги четверга пройдут в рамках 29,45-29,95 грн/$.