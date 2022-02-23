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Золото дешевеет 23 февраля на росте доходности гособлигаций США
17:02 23.02.2022 |
Мировая цена на золото в среду днем умеренно снижается под давлением роста доходности гособлигаций США, но пока удерживается выше круглой отметки в 1900 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.52 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5 долларов, или на 0,26%, до 1902,3 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,36%, до 24,218 доллара за унцию.
Снижению стоимости драгоценного металла способствует увеличение доходности гособлигаций США, которые выступают альтернативным драгметаллу направлением "надёжных", сберегательных вложений. Так, доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,965% с уровня предыдущего закрытия в 1,948%.
Тем не менее, стоимость золото удерживается над отметкой выше 1900 долларов за унцию, в том числе из-за внешнеполитической напряжённости. Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг Украины и России. Обстановка обострилась после заявления президента РФ Владимира Путина в понедельник о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
Традиционно золото считается активом-убежищем при усилении политической напряженности.
"Если украинский кризис продолжит обостряться, мы полагаем, что спрос на золото сохранится на фоне повышенного неприятия риска, а это означает, что его цена, вероятно, еще больше вырастет", - заявили газете Wall Street Journal аналитики Commerzbank.
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