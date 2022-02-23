Курс евро к доллару растет 23 февраля после выхода данных об инфляции в еврозоне

Курс евро в среду днем остаётся в "зелёной" зоне по отношению к доллару после выхода данных, подтверждающих первоначальную оценку годовой инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.33 EET курс евро к доллару увеличивается до 1,1343 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1325 доллара, курс доллара к иене - остаётся на уровне предыдущего закрытия в 115,08 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 95,93 пунктов.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам января, по окончательной оценке, ускорилась до 5,1% с 5% месяцем ранее. Показатель совпал с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.

Теперь валютные инвесторы будут ждать заседания Европейского центробанка (ЕЦБ) в надежде получить представление о дальнейшем курсе монетарной политики. Более высокая инфляция может способствовать повышению учётной ставки регулятором, что позитивно отразится на валюте.

Следующее заседание ЕЦБ запланировано на 10 марта.