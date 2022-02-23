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Справочный курс гривны 23 февраля понижен на 15,56 коп до 29,1506 грн/$1
12:33 23.02.2022 |
Национальный банк 23 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 15.56 коп. до 29.1506 UAH/USD.
|Показатель
|22.02.2022
|23.02.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.995
|29.1506
|0.537
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