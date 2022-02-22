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Дионисий Галикарнасский
НБУ 22 февраля сумел погасить ажиотажный спрос на валюту агрессивными интервенциями, однако давление на гривну усилится
22:27 22.02.2022 |
Официальный курс доллара на среду, 23 февраля, установлен Нацбанком на уровне 28,98 грн/$, что на 50 копеек превышает показатели вторника.
Евро подорожал на 62 копейки, до 32,9 грн/€.
Курс на межбанке
Межбанковские торги во вторник, 22 февраля, открылись резким ростом котировок доллара - уже первая сделка в терминале Bloomberg прошла по курсу 28,9 грн/$, а еще спустя 20 минут котировки достигли пиковых значений дня 29,1-29,12 грн/$.
"Повышенный спрос на иностранную валюту ощущался с первых минут, при этом предложения на рынке было немного", - рассказывает о ходе торгов директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.
Такая динамика не стала неожиданной и для Национального банка. Регулятор принимал участие в торгах практически с первых минут и проводил "довольно агрессивные" интервенции в режиме выбора лучшего курса. Благодаря этому большую часть дня сделки заключались в рамках 28,92-28,98 грн/$.
Котировки превысили уровень 29 грн/$, переместившись в коридор 29,02-29,07 грн/$, лишь во второй половине дня.
Объем дополнительного спроса, попавшего сегодня на рынок, иллюстрирует резко возросший объем торгов: за день в Bloomberg заключили сделок на $412 млн. Из них, по оценке Золотько, $250-300 млн пришлось на интервенции НБУ.
Казначей Юнекс Банка констатирует, что, как и во все предыдущие дни, поведение пары гривна/доллар будет зависеть от информационной повестки. Однако она полагает, что даже в отсутствии негативных новостей рассчитывать на сколько-нибудь серьезное укрепление гривны в среду не стоит.
"Министерство финансов завтра должно выплатить держателям ОВГЗ свыше 20 млрд грн. Сам факт выплаты будет оказывать как минимум психологическое давление на гривну", - пояснила Золотько.
По ее оценкам, торги среды при относительной стабильности в информационном пространстве пройдут в рамках 28,95-29,35 грн/$.
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