НБУ 22 февраля сумел погасить ажиотажный спрос на валюту агрессивными интервенциями, однако давление на гривну усилится

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Официальный курс доллара на среду, 23 февраля, установлен Нацбанком на уровне 28,98 грн/$, что на 50 копеек превышает показатели вторника.

Евро подорожал на 62 копейки, до 32,9 грн/€.

Курс на межбанке

Межбанковские торги во вторник, 22 февраля, открылись резким ростом котировок доллара - уже первая сделка в терминале Bloomberg прошла по курсу 28,9 грн/$, а еще спустя 20 минут котировки достигли пиковых значений дня 29,1-29,12 грн/$.

"Повышенный спрос на иностранную валюту ощущался с первых минут, при этом предложения на рынке было немного", - рассказывает о ходе торгов директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

Такая динамика не стала неожиданной и для Национального банка. Регулятор принимал участие в торгах практически с первых минут и проводил "довольно агрессивные" интервенции в режиме выбора лучшего курса. Благодаря этому большую часть дня сделки заключались в рамках 28,92-28,98 грн/$.

Котировки превысили уровень 29 грн/$, переместившись в коридор 29,02-29,07 грн/$, лишь во второй половине дня.

Объем дополнительного спроса, попавшего сегодня на рынок, иллюстрирует резко возросший объем торгов: за день в Bloomberg заключили сделок на $412 млн. Из них, по оценке Золотько, $250-300 млн пришлось на интервенции НБУ.

Казначей Юнекс Банка констатирует, что, как и во все предыдущие дни, поведение пары гривна/доллар будет зависеть от информационной повестки. Однако она полагает, что даже в отсутствии негативных новостей рассчитывать на сколько-нибудь серьезное укрепление гривны в среду не стоит.

"Министерство финансов завтра должно выплатить держателям ОВГЗ свыше 20 млрд грн. Сам факт выплаты будет оказывать как минимум психологическое давление на гривну", - пояснила Золотько.

По ее оценкам, торги среды при относительной стабильности в информационном пространстве пройдут в рамках 28,95-29,35 грн/$.