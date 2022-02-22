Минфин повысил на 10 б.п. ставку 3-мес. ОВГЗ, продажи выросли до 3,25 млрд грн

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|31
|32
|33
|34
|35
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000223861
|Доразмещение UA4000221568
|Доразмещение UA4000200885
|Доразмещение UA4000224380
|Доразмещение UA4000218531
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|-
|-
|-
|Дата размещения
|22.02.2022
|22.02.2022
|22.02.2022
|22.02.2022
|22.02.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|23.02.2022
|23.02.2022
|23.02.2022
|23.02.2022
|23.02.2022
|Дата оплаты процентов
|20.07.2022
|20.04.2022
|17.08.2022
|18.05.2022
|Дата оплаты процентов
|18.01.2023
|19.10.2022
|15.02.2023
|16.11.2022
|Дата оплаты процентов
|19.04.2023
|16.08.2023
|17.05.2023
|Дата оплаты процентов
|14.02.2024
|15.11.2023
|Дата оплаты процентов
|15.05.2024
|Дата оплаты процентов
|13.11.2024
|Дата оплаты процентов
|14.05.2025
|Дата оплаты процентов
|12.11.2025
|Дата оплаты процентов
|13.05.2026
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|57.85
|79.85
|64.70
|62.60
|Номинальный уровень доходности. %
|10.80
|11.57
|15.97
|12.94
|12.52
|Срок обращения (дней)
|91
|329
|420
|721
|1540
|Дата погашения
|25.05.2022
|18.01.2023
|19.04.2023
|14.02.2024
|13.05.2026
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|3054467000
|225760000
|23461000
|27305000
|3794000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|3054467000
|225760000
|23461000
|27305000
|3794000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|14362632000
|2358404000
|12575844000
|2139798000
|11069236000
|Количество поданных заявок. шт
|5
|3
|5
|9
|4
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|5
|3
|5
|9
|4
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|11.60
|-
|-
|13.00
|-
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|11.60
|-
|-
|13.00
|-
|Установленная доходность. %
|11.60
|11.93
|12.00
|13.00
|13.09
|Средневзвешенная доходность. %
|11.60
|11.93
|12.00
|13.00
|13.09
|Поступление в бюджет
|2968605932.63
|227536731.20
|25722875.01
|27342953.95
|3851441.16
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|36
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000218747 (Ном. в ин.вал. EUR)
|Номинальная стоимость
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|Дата размещения
|22.02.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|23.02.2022
|Дата оплаты процентов
|09.06.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|12.50
|Номинальный уровень доходности. %
|2.50
|Срок обращения (дней)
|106
|Дата погашения
|09.06.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|7105000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|7105000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|131726000
|Количество поданных заявок. шт
|5
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|5
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|1.75
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|1.75
|Установленная доходность. %
|1.75
|Средневзвешенная доходность. %
|1.75
|Поступление в бюджет
|7157719.10
Данные: Минфин Украины