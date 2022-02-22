Минфин повысил на 10 б.п. ставку 3-мес. ОВГЗ, продажи выросли до 3,25 млрд грн

Министерству финансов накануне выплаты по ОВГЗ в среду около 20 млрд грн смогло привлечь на первичных аукционах во вторник 3,25 млрд грн по сравнению с 0,07 млрд грн в прошлый вторник.

Согласно информации на сайте ведомства, ставка была немного повышена - на 10 базисных пунктов, до 11,6% годовых - только по самым краткосрочным 3-мес. бумагам, объем продаж которых оказался наибольшим - 2,97 млрд грн.

Помимо того 227,5 млн грн удалось привлечь по 11-мес. облигациям под прежнюю ставку 11,93% годовых, тогда как по другим бумагам объемы были небольшими при неизменных ставках.

Минфин удовлетворил все поданные на пять гривневых аукционов 26 заявок, а также пять заявок на облигации в евро на 106 дней на общую сумму EUR7,16 млн под 1,75% годовых.