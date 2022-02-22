ФРС запретила высокопоставленным чиновникам торговать криптовалютами

Федеральная резервная система США (ФРС) включила криптовалюты в правила, запрещающие определенным должностным лицам осуществлять торговлю финансовыми активами.

В первоначальном варианте под ограничения попали только акции, облигации и деривативы.

Помимо криптовалют, в новую версию документа добавлены сырьевые товары, иностранные валюты и отраслевые индексные фонды. Вводится запрет на использование коротких позиций и маржинальных средств.

Правила вступят в силу 21 октября для текущих сотрудников и 21 апреля - для новых. Они направлены на «поддержание доверия общественности к беспристрастности и добросовестности работы ведомства путем предотвращения [...] конфликта интересов».

Инициатива возникла как ответ на скандал, вызванный сделками глав ФРБ Бостона и Далласа Эрика Розенгрена и Роберта Каплана перед введением чрезвычайных мер по поддержке экономики в условиях пандемии COVID-19. Впоследствии функционеры подали в отставку.

Ограничения затронут членов FOMC, президентов региональных банков и должностных лиц, включая HR-менеджеров, менеджеров отдела торговли облигациями и сотрудников, посещающих заседания комитета по операциям на открытом рынке. Аналогичные правила также распространят на членов их семей.

«ФРС ожидает, что дополнительный персонал подпадет под действие всех или части этих правил после завершения рассмотрения и анализа», - говорится в пресс-релизе.

C 1 июля упомянутые категории лиц смогут осуществлять операции с неуказанными в предписании активами, но с обязательным уведомлением за 45 дней. Срок удержания позиций ограничат годом. Послабление не будет действовать в «периоды повышенного стресса на финансовом рынке». Определение это термина в дальнейшем даст председатель ФРС и главный юрисконсульт правления.



