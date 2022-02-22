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Справочный курс гривны 22 февраля понижен на 52,52 коп до 28,995 грн/$1
12:31 22.02.2022 |
Национальный банк 22 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 52.54 коп. до 28.995 UAH/USD.
|Показатель
|21.02.2022
|22.02.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.4696
|28.995
|1.85
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