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Нассим Талеб: биткоин не спасет инвесторов от инфляции и падения рынков
12:15 22.02.2022 |
Философ и автор культового произведения «Черный лебедь» Нассим Талеб раскритиковал первую криптовалюту и назвал ее «идеальной игрой для лузеров» в условиях низких процентных ставок.
Критик биткоина также использовал латинский фразеологизм «Hannibal ante portas», означающий близкую серьезную опасность и соответствующий фразе «Враг у ворот».
«Биткоин не страхует от инфляции, падения цен на нефть и акций. И конечно, биткоин не хеджирует против геополитических событий - на самом деле, как раз наоборот», - написал Талеб.
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