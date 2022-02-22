Финансовые новости
- |
- 22.02.22
- |
- 08:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Стоимость золота растет 22 февраля на обострении геополитики
08:03 22.02.2022 |
Мировая цена на золото растет во вторник утром на обострении геополитической ситуации после признания РФ независимости ЛНР и ДНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,25 доллара, или на 0,54%, до 1910,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,83%, до 24,192 доллара за унцию.
В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик. В понедельник вечером президент РФ Владимир Путин подписал приказ о признании их суверенитета. Инвесторы восприняли этот шаг как нарастание геополитической напряженности. Традиционно драгоценный металл считается активом-убежищем при глобальных рисках.
По словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, стоимость золота, скорее всего, будет отыгрывать события, связанные с Россией и Украиной. "Пока кризис не закончится или, по крайней мере, пока не появятся признаки устойчивого ослабления напряженности, мы считаем, что золото будет оставаться востребованным в качестве актива-убежища", - добавили эксперты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Путин заявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР»
|Без НДС. Снизят ли «слуги» цены на продукты
|«Евросолидарность» лидирует в рейтинге партий, «Слуга народа» на втором месте – СОЦИС
|В президентском рейтинге разрыв между Зеленским и Порошенко незначителен - «Социс»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость золота растет 22 февраля на обострении геополитики
|Курс доллара 22 февраля растет к евро и снижается к иене на фоне глобального ухода от риска
|Основные фондовые индексы АТР 22 февраля падают на 1-3% на геополитических новостях
|НБУ не остановил падение гривны на межбанке 21 февраля
|Котировки «среднесрочных» и «долгосрочных» евробондов Украины опустились до новых минимумов
|«Секреты Credit Suisse». В утечке данных из швейцарского банка нашли имена украинцев
Это интересно
|Хотите приложения Android на Windows 11? Придётся приготовить ПК с производительным CPU, минимум 8 ГБ ОЗУ и SSD
|США добавили китайские WeChat и AliExpress в список пиратских рынков
|4% криптокитов являются преступниками
|Intel показала компактный игровой десктоп Beast Canyon NUC 11 Extreme с видеокартой Arc Alchemist
|Китай сократил субсидии на электромобили, и продажи сразу рухнули
|476 и 626 л.с.: электрокар Mercedes-AMG EQE дебютировал в двух версиях
|Yamaha построила для «Тойоты» водородный V8