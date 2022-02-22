Финансовые новости
- |
- 22.02.22
- |
- 08:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курс доллара 22 февраля растет к евро и снижается к иене на фоне глобального ухода от риска
08:00 22.02.2022 |
По состоянию на 7.20 EET курс евро к доллару снижался до 1,1305 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,131 доллара, курс доллара к иене - до 114,68 иены за доллар со 114,74 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 96,17 пункта.
Валютные трейдеры оценивают последние геополитические новости. В понедельник президент России Путин после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Президент США Джо Байден в санкционном указе заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик представляет "необычную и чрезвычайную" угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Америки.
Аналитики Mizuho Bank, мнение которых цитирует газета Wall Street Journal, отмечают, что опасения по введению новых санкций и неудачи дипломатического решения ситуации поддерживают такие валюты-убежища как доллар и иену.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Путин заявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР»
|Без НДС. Снизят ли «слуги» цены на продукты
|«Евросолидарность» лидирует в рейтинге партий, «Слуга народа» на втором месте – СОЦИС
|В президентском рейтинге разрыв между Зеленским и Порошенко незначителен - «Социс»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость золота растет 22 февраля на обострении геополитики
|Курс доллара 22 февраля растет к евро и снижается к иене на фоне глобального ухода от риска
|Основные фондовые индексы АТР 22 февраля падают на 1-3% на геополитических новостях
|НБУ не остановил падение гривны на межбанке 21 февраля
|Котировки «среднесрочных» и «долгосрочных» евробондов Украины опустились до новых минимумов
|«Секреты Credit Suisse». В утечке данных из швейцарского банка нашли имена украинцев
Это интересно
|Хотите приложения Android на Windows 11? Придётся приготовить ПК с производительным CPU, минимум 8 ГБ ОЗУ и SSD
|США добавили китайские WeChat и AliExpress в список пиратских рынков
|4% криптокитов являются преступниками
|Intel показала компактный игровой десктоп Beast Canyon NUC 11 Extreme с видеокартой Arc Alchemist
|Китай сократил субсидии на электромобили, и продажи сразу рухнули
|476 и 626 л.с.: электрокар Mercedes-AMG EQE дебютировал в двух версиях
|Yamaha построила для «Тойоты» водородный V8