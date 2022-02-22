Курс доллара 22 февраля растет к евро и снижается к иене на фоне глобального ухода от риска

По состоянию на 7.20 EET курс евро к доллару снижался до 1,1305 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,131 доллара, курс доллара к иене - до 114,68 иены за доллар со 114,74 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 96,17 пункта.

Валютные трейдеры оценивают последние геополитические новости. В понедельник президент России Путин после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

Президент США Джо Байден в санкционном указе заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик представляет "необычную и чрезвычайную" угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Америки.

Аналитики Mizuho Bank, мнение которых цитирует газета Wall Street Journal, отмечают, что опасения по введению новых санкций и неудачи дипломатического решения ситуации поддерживают такие валюты-убежища как доллар и иену.