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НБУ не остановил падение гривны на межбанке 21 февраля
23:45 21.02.2022 |
Несмотря на проведение торгов с расчетами во вторник, спрос на валюту был высоким. Защитный курс Нацбанка не остановил рынок, который повысил котировки сверх 28,6 грн/$.
Официальный курс доллара на вторник, 22 февраля, установлен Нацбанком на уровне 28,48 грн/$, что на 14 копеек превышает показатели понедельника.
Евро подорожал на 9 копеек, до 32,28 грн/€.
Курс на межбанке
Первая сделка на торгах межбанка в понедельник, 21 февраля, прошла через терминал Bloomberg по курсу 28,45 грн/$ и, после небольшой коррекции в зону 28,4-28,42 грн/$, котировки начали уверенно подниматься.
Как объясняет директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, в спокойной ситуации первые торги межбанка должны были быть малоликвидными и проходить при минимальных колебаниях курса - ведь сегодня, по причине выходного дня в США по случаю Дня президентов, сделки заключались на условиях TOM (с расчетами во вторник).
"Однако напряженность в информационной пространстве, обострившаяся на выходных, спровоцировала непривычно активность на торгах с расчетами TOM", - пояснила казначей.
В том числе и поэтому уже к 11 часам утра котировки достигли коридора 28,48-28,5 грн/$. В этом диапазоне, при поддержке НБУ, который проводил интервенции в режиме выбора лучшего курса, сделки заключались вплоть до обеда.
Несмотря на интервенции регулятора во второй половине дня под давлением преобладающего спроса котировки преодолели отметку 28,5 грн/$. К завершению активной фазы торгов курс поднялся в коридор 28,6-28,65 грн/$.
В понедельник объем торгов оказался выше среднедневных показателей и гораздо выше уровней, которые фиксируются на торгах в условиях TOM. В общей сложности в Bloomberg заключили сделок на $260 млн.
Золотько констатирует, что, как и ранее, определяющим фактором для торгов стал новостной фон.
"Как и во все предыдущие дни, определяющим сегодня фактором был новостной фон. Реакции на него сегодня проявлялись на всех рынках - все ключевые фондовые индексы ушли в красную зону. Без заметных изменений в информационной повестке гривна будет оставаться под давлением и завтра", - считает банкир.
По оценкам Золотько, торги вторника будут проходить в рамках 28,5-29 грн/$.
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