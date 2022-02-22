Котировки «среднесрочных» и «долгосрочных» евробондов Украины опустились до новых минимумов

Цены долларовых еврооблигаций Украины на фоне военного обострения на Донбассе и перспектив признания РФ так называемых "Л/ДНР" в границах Луганской и Донецкой областей вновь упали, и в этот падение сильнее всего затронуло среднесрочные (примерно, на 3%) и долгосрочные бумаги (на 4%).

По информации Bloomberg на 18:00, доходность к погашению самых коротких бумаг с погашением в сентябре этого года повысилась до 24,4% против 21,3% на конец минувшей недели.

Бумаги с погашением в 2023-2024 годах котировались с доходностью 16,9-18% по сравнению с 15,2-15,8% в пятницу.

Ставка по еврооблигациям с погашением в 2025 году увеличилась до 14,9%, в 2026 – до 13,5%, что на 0,9 процентного пункта (п.п.) выше значений на конец минувшей недели.

Доходность еврооблигаций с погашением в 2027-2029 годах возросла в понедельник на 0,7-0,8 п.п. – до 12,6-12,2%, а самых "длинных" долларовых бумаг с погашением в 2032-33 годах – на 0,6 п. п., до 11,6-11,5% годовых.

Цена двух выпусков еврооблигаций в евро упала к 18:00 на 3,1-3,4%, что привело к росту ставок бумаг с погашением в 2026 году на 0,9 п.п. – до 13,8%, а с погашением в 2030 году – на 0,6 п.п., до 10% годовых.

Из-за ухудшения настроений инвесторов в понедельник подешевели и ВВП-варранты Украины – на 5,6%, до 62,9% от номинала.