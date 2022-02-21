В JPMorgan прогнозируют девять повышений ставки ФРС подряд

Экономисты JPMorgan Chase&Co. прогнозируют, что Федеральная резервная система США, вероятно, повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов на девяти заседаниях подряд в попытке снизить инфляцию.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитический отчет команды, которую возглавляет экономист Брюс Касман.

Экономисты напоминают, что инфляция в США в январе ускорилась до 7,5% в годовом исчислении, достигнув нового максимума за 40 лет.

"Теперь мы больше не видим замедления по сравнению с почти рекордным темпом в прошлом квартале", - говорят аналитики.

Они считают, что может возникнуть "петля обратной связи" между сильным ростом, ценовым давлением и поведением частного сектора.

Это явление сохранится, даже если интенсивность текущего ценового давления в энергетическом секторе снизится, говорят эксперты.

Bloomberg добавляет, что отчет экономистов JPMorgan Chase вышел после заявления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльза Эванса, который сказал, что нынешняя денежно-кредитная политика ошибочна и требует существенной корректировки, поскольку инфляция ускорилась до 40-летнего максимума.