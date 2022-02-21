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Справочный курс гривны 18 февраля понижен на 6,10 коп до 28,3440 грн/$1
12:33 21.02.2022 |
Национальный банк 21 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 12.56 коп. до 28.3440 UAH/USD.
|Показатель
|18.02.2022
|21.02.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3440
|28.4696
|0.443
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