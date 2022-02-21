Евро 21 февраля дорожает к доллару после выхода статистики по еврозоне

Курс евро в понедельник днем растет по отношению к доллару после выхода статданных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.53 EET курс евро к доллару растет до 1,1360 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1321 доллара. Курс доллара к иене снижается до 114,87 иены за доллар со 115 иен. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,23%, до 95,82 пункта.

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, вырос до 55,8 пункта с 52,3 пункта в январе. Аналитики ожидали роста показателя лишь до 52,7 пункта.

Таким образом, показатель достиг пятимесячного максимума. Кроме того, индекс PMI достиг максимального за шесть и восемь месяцев роста в Германии и Франции соответственно.

Также на удешевление доллара в целом оказывает влияние возвращение инвесторов к рисковым настроениям, которые, по оценке ряда аналитиков, в частности, появились после сообщения о возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Как отметил Белый дом, встреча рассматривается в продолжение намеченных на 24 февраля контактов госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИДа РФ Сергея Лаврова.