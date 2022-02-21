Стоимость золота снижается 21 февраля в рамках коррекции

Цена на золото в понедельник утром коррекционно снижается после роста на 3% на прошлой торговой неделе, рынки продолжают следить за геополитической ситуацией, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.40 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,95 доллара, или на 0,31% - до 1893,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,79%, до 23,797 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в понедельник утром наблюдается коррекционное снижение цены после роста на 3% за прошлую торговую неделю. Такому ралли способствовал выбор трейдеров в пользу активов-убежищ на фоне геополитической ситуации.

По словам аналитиков Citi, которые приводит газета Wall Street Journal, усиление геополитической напряженности, вероятно, окажет положительное влияние на такие товары, как золото и нефть, в ближайшей перспективе.