Доллар дешевеет 21 февраля на ослаблении геополитических опасений

Курс доллара в понедельник утром снижается к евро и к иене на ослаблении опасений за геополитическую обстановку, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.03 EET курс евро к доллару растет до 1,1364 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1321 доллара. Курс доллара к иене снижается до 114,97 иены за доллар со 115 иен. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,19%, до 95,86 пункта.

Уровень ликвидности на валютном рынке в понедельник ожидается сниженным в связи с выходным днем в США.

Валютный рынок отреагировал на сообщения о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Как отметил Белый дом, встреча рассматривается в продолжение намеченных на 24 февраля контактов госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. После этих новостей традиционно надежный доллар ослаб к евро.

Позднее также будет опубликована европейская статистика. Так, аналитики ждут, что композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в феврале вырос до 52,7 пункта с 52,3 пункта в январе.