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Торги на межбанке 18 февраля прошли неожиданно спокойно и при минимальной волатильности
23:52 18.02.2022 |
Политика - главный фактор курсообразования на данный момент, не устают повторять эксперты. В пятницу торги прошли гладко для украинской нацвалюты, однако рост военной напряженности может вернуть девальвационный тренд.
Официальный курс доллара на понедельник, 21 февраля, установлен Нацбанком на уровне 28,34 грн/$, что на 4 копейки превышает показатели пятницы.
Евро своих значений не изменил, оставшись на уровне 32,19 грн/€.
Курс на межбанке
В пятницу, 18 февраля, торги межбанка стартовали с котировок 28,4-28,45 грн/$, однако в течение получаса опустились в коридор 28,31-28,36 грн/$.
За указанные рамки курс не выходил почти всю оставшуюся сессию TOD (с расчетами день в день), указала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.
В целом последние торги недели на межбанке прошли неожиданно спокойно и при минимальной волатильности.
"Относительно спокойный информационный фон и сбалансированные спрос и предложение не позволяли сторонам закрепить какой-то тренд. Рост котировок увеличивал активность продавцов, а их падение вызывало рост спроса", - пояснила казначей.
Лишь в последние полчаса сессии TOD котировки под давлением возросшего спроса начали немного расти, а к завершению торгов достигли отметок 28,41-28,43 грн/$.
Объем сделок за день при этом оказался существенно ниже уровня четверга. За день в терминале Bloomberg наторговали на $232 млн.
Это весьма скромный показатель, отмечает Золотько. Она объяснила, что понедельник является выходным в США в честь Дня Президентов - поэтому сделки на межбанке будут заключаться в режиме ТОМ (с поставками валюты во вторник).
"Отчасти скромный объем торгов демонстрирует существенное снижение нервозности на рынке", - полагает банкир.
В силу торгов на условиях TOM малоликвидными могут оказаться и торги понедельника, считает Золотько, добавляя, что также они могут пройти без существенных курсовых колебаний.
Но в случае роста напряженности на выходных фактор торгов TOM не сможет стать препятствием для покупателей.
"Если исходить из оптимистического сценария, торги понедельника, по моим оценкам, пройдут в рамках 28,27-28,53 грн/$. Спрогнозировать же динамику в случае существенного изменения повестки невозможно", - заключила Золотько.
В завершение она обратила внимание, что на уходящей неделе ощутимый рост напряженности привел к новому витку оттока ОВГЗ-портфеля нерезидентов. С пятницы по пятницу он сократился на 2,6 млрд грн. Для сравнения, неделей ранее он увеличился на 163 млн грн.
Это еще одно свидетельство очень высокой чувствительности рынков к текущей информационной повестке.
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