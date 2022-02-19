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НБУ на этой неделе купил на межбанке $50 млн, продал - $503 млн
23:43 18.02.2022 |
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 14 по 18 февраля купил на межбанковском валютном рынке $50 млн, продал - $503 млн.
Согласно данным НБУ, $393 млн регулятор продал с выбором лучшей цены, еще $110 млн - по единому курсу. Также по единому курсу центробанк купил $50 млн.
В целом с начала 2022 года Нацбанк купил в резервы $656,9 млн, продал - $2 млрд 64,2 млн.
Нацбанк в 2021 году купил в резервы $3 млрд 690,7 млн, продал $1 млрд 275,7 млн.
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