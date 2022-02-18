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4% криптокитов являются преступниками
По данным компании Chainalysis, 4068 так называемых криптокитов (3,7% от всех криптокитов) владеют более $25 млрд в криптовалюте.
Криптокиты - это инвесторы, накопившие столько средств, что в случае их вывода они могут повлиять на рыночную цену всего актива. Преступными криптокитами Chainalysis называет криптовалютные кошельки, содержащие более $1 млн, из которых более 10% средств получены с адресов, связанных с незаконной активностью (мошенничеством, вредоносным ПО и пр.).
Как показывают данные, 1374 криптокита получили 10-25% дохода из незаконных источников, а 1361 - 90-100%. Еще 1333 криптокита получили из незаконных источников 25-90% дохода.
«В то время как украденные средства преобладают в общем криминальном балансе, рынки даркнета являются крупнейшим источником незаконных средств, направляемых преступным китам, далее следуют мошенничества, а украденные средства - на третьем месте», - говорится в отчете.
Что касается незаконных транзакций, в 2021 году на кошельки преступников было переведено $14 млрд - на 79% больше по сравнению с $7,8 млрд в 2020 году. Львиная доля от этих $14 млрд приходится на мошенничество. В частности, $2,8 млрд были получены с помощью мошеннической схемы, известной как «выдергивание коврика» (rug pull) в сфере Decentralized Finance (DeFi).
«Выдергивание коврика» - схема, при которой мошенники выпускают монету, раздувают вокруг нее шумиху, а когда пользователи закупают эти монеты, выводят деньги и исчезают
С другой стороны, как отметили специалисты Chainalysis, весь объем транзакций в долларах США в 2021 году составил около $15,8 трлн, при этом на кошельки преступников приходилось всего 0,15% от этой цифры по сравнению с 0,34% годом ранее.
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