Финансовые новости
- |
- 18.02.22
- |
- 14:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 18 февраля понижен на 6,10 коп до 28,3440 грн/$1
12:37 18.02.2022 |
Национальный банк 18 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 6.10 коп. до 28.3440 UAH/USD.
|Показатель
|17.02.2022
|18.02.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2830
|28.3440
|0.216
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Угроза вторжения, кризис монобольшинства или выборы: Почему наши политики вдруг вспомнили о единении
ТОП-НОВОСТИ
|Сюрприз от Верховного Суда. Будет ли Зеленский руками Шмыгаля увольнять Витренко
|В «Нафтогазе» заявили, что оснований для разрыва контракта с Витренко нет
|Начало премьериады. Почему партия Зеленского не может собрать голоса за пчеловодство
|Верховный Суд постановил разорвать контракт с Витренко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар дешевеет к евро 18 февраля в преддверии статистических данных по США
|Фондовые биржи АТР 18 февраля закрылись разнонаправленно в пятницу
|Справочный курс гривны 18 февраля понижен на 6,10 коп до 28,3440 грн/$1
|В НКЦБФР рассказали, как будут регулировать рынок виртуальных активов в Украине
|Евробонды Украины после двух дней роста в четверг опять стали дешеветь на фоне вновь возросших геополитических рисков
|Стратег JPMorgan предупредил об обвале крипторынка после повышения ФРС ставки
Это интересно
|Корейские биржевые фонды начали зарабатывать на метавселенной
|Новая Skoda Fabia обзавелась «спортивной» версией Monte Carlo
|Google разрабатывает новую систему передачи данных пользователей Privacy Sandbox
|Из-за неисправной IT-системы Horizon были неправомерно осуждены более 700 человек, а некоторые даже получили тюремные сроки
|Хакеры стали еще быстрее и неуловимее, чем раньше
|JPMorgan первым из крупных банков открыл представительство в метавселенной
|Для нового Mercedes-AMG SL разработали первый тюнинг-кит