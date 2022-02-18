В НКЦБФР рассказали, как будут регулировать рынок виртуальных активов в Украине

В принятом Верховной Радой Украины обновленном законопроекте «О виртуальных активах» (ВА) частичное регулирование рынка и лицензирование криптовалютных компаний поручено Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). ForkLog узнал у ведомства, как оно будет регулировать рынок.

Согласно документу, контроль над работой индустрии распределили между Нацкомиссией и Нацбанком Украины. НБУ ответственен за ВА, обеспеченные валютными ценностями, а НКЦБФР - за все остальные виды виртуальных активов.

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Закон разделяет ВА на необеспеченные (к таковым относятся криптовалюты) и обеспеченные. Ко второй группе относят в том числе эмитированные резидентами Украины финансовые ВА, обеспеченные валютными ценностями, и финансовые ВА, обеспеченные ценной бумагой или деривативным финансовым инструментом.

Представители НКЦБФР в разговоре с ForkLog заявили, что «Комиссия и Нацбанк будет регулировать только обеспеченные ВА. НБУ будет регулировать инструменты денежного рынка, а НКЦБФР - инструменты финансового рынка и другие, обеспеченные материальными ценностями».

«Принятый закон не регулирует криптовалюты, но закрепляет регулирование поставщиков услуг, связанных с ними, - этим также займется Нацкомиссия», - сказали в НКЦБФР.

ForkLog обратился за уточнением к авторам закона и те подтвердили, что отнесли криптовалюты к ведению Нацкомиссии.

Для контроля операций с ВА Нацкомиссия планирует использовать инструменты аналогичные тем, что применяются при отслеживании на рынках капитала.

«В первую очередь речь идет о получении соответствующих отчетов от лицензиатов и их дальнейший анализ», - заявил член НКЦБФР Юрий Бойко.

Согласно принятому закону, поставщики услуг на рынке ВА могут хранить/управлять, обменивать, осуществлять перевод ВА и оказывать посреднические услуги, связанные с такими активами.

Для легализации на рынке поставщиков обязали получать разрешения у НКЦБФР - они должны сформировать уставный капитал, внедрить KYC/AML-политики и выполнить другие требования регулятора. Срок действия таких разрешений составляет год.

Все одобренные Нацкомиссией платформы вносят в специальный реестр. Его создадут на базе Комплексной информационной системы.

Регулятор вправе приостановить действие разрешения биржи или обменника, в случае нарушения ими законодательства Украины.

Закон «О виртуальных активах» вступит в силу только после принятия изменений в Налоговый кодекс. В нем отдельно пропишут особенности налогообложения для криптовалют.

«Какое-то время Нацкомиссия будет в процессе подготовки нормативных документов. Без них и изменений в Налоговый и Гражданский кодексы работа рынка ВА невозможна», - сказал Юрий Бойко.

В Нацкомиссии сказали ForkLog, что сконцентрируют усилия на создании стимулирующих инструментов для отрасли, защите прав и интересов инвесторов.

В НКЦБФР подчеркнули, что открыты к диалогу с участниками индустрии для обсуждения и выработки нормативной базы.



