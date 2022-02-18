Финансовые новости
- |
- 18.02.22
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В НКЦБФР рассказали, как будут регулировать рынок виртуальных активов в Украине
11:28 18.02.2022 |
В принятом Верховной Радой Украины обновленном законопроекте «О виртуальных активах» (ВА) частичное регулирование рынка и лицензирование криптовалютных компаний поручено Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). ForkLog узнал у ведомства, как оно будет регулировать рынок.
Согласно документу, контроль над работой индустрии распределили между Нацкомиссией и Нацбанком Украины. НБУ ответственен за ВА, обеспеченные валютными ценностями, а НКЦБФР - за все остальные виды виртуальных активов.
Дисклеймер
Закон разделяет ВА на необеспеченные (к таковым относятся криптовалюты) и обеспеченные. Ко второй группе относят в том числе эмитированные резидентами Украины финансовые ВА, обеспеченные валютными ценностями, и финансовые ВА, обеспеченные ценной бумагой или деривативным финансовым инструментом.
Представители НКЦБФР в разговоре с ForkLog заявили, что «Комиссия и Нацбанк будет регулировать только обеспеченные ВА. НБУ будет регулировать инструменты денежного рынка, а НКЦБФР - инструменты финансового рынка и другие, обеспеченные материальными ценностями».
«Принятый закон не регулирует криптовалюты, но закрепляет регулирование поставщиков услуг, связанных с ними, - этим также займется Нацкомиссия», - сказали в НКЦБФР.
ForkLog обратился за уточнением к авторам закона и те подтвердили, что отнесли криптовалюты к ведению Нацкомиссии.
Для контроля операций с ВА Нацкомиссия планирует использовать инструменты аналогичные тем, что применяются при отслеживании на рынках капитала.
«В первую очередь речь идет о получении соответствующих отчетов от лицензиатов и их дальнейший анализ», - заявил член НКЦБФР Юрий Бойко.
Согласно принятому закону, поставщики услуг на рынке ВА могут хранить/управлять, обменивать, осуществлять перевод ВА и оказывать посреднические услуги, связанные с такими активами.
Для легализации на рынке поставщиков обязали получать разрешения у НКЦБФР - они должны сформировать уставный капитал, внедрить KYC/AML-политики и выполнить другие требования регулятора. Срок действия таких разрешений составляет год.
Все одобренные Нацкомиссией платформы вносят в специальный реестр. Его создадут на базе Комплексной информационной системы.
Регулятор вправе приостановить действие разрешения биржи или обменника, в случае нарушения ими законодательства Украины.
Закон «О виртуальных активах» вступит в силу только после принятия изменений в Налоговый кодекс. В нем отдельно пропишут особенности налогообложения для криптовалют.
«Какое-то время Нацкомиссия будет в процессе подготовки нормативных документов. Без них и изменений в Налоговый и Гражданский кодексы работа рынка ВА невозможна», - сказал Юрий Бойко.
В Нацкомиссии сказали ForkLog, что сконцентрируют усилия на создании стимулирующих инструментов для отрасли, защите прав и интересов инвесторов.
В НКЦБФР подчеркнули, что открыты к диалогу с участниками индустрии для обсуждения и выработки нормативной базы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Угроза вторжения, кризис монобольшинства или выборы: Почему наши политики вдруг вспомнили о единении
ТОП-НОВОСТИ
|Сюрприз от Верховного Суда. Будет ли Зеленский руками Шмыгаля увольнять Витренко
|В «Нафтогазе» заявили, что оснований для разрыва контракта с Витренко нет
|Начало премьериады. Почему партия Зеленского не может собрать голоса за пчеловодство
|Верховный Суд постановил разорвать контракт с Витренко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В НКЦБФР рассказали, как будут регулировать рынок виртуальных активов в Украине
|Евробонды Украины после двух дней роста в четверг опять стали дешеветь на фоне вновь возросших геополитических рисков
|Стратег JPMorgan предупредил об обвале крипторынка после повышения ФРС ставки
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 17.02.22
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18.02.22
|Остаток средств на корсчетах банков 18.02.22
Это интересно
|Google разрабатывает новую систему передачи данных пользователей Privacy Sandbox
|Из-за неисправной IT-системы Horizon были неправомерно осуждены более 700 человек, а некоторые даже получили тюремные сроки
|Хакеры стали еще быстрее и неуловимее, чем раньше
|JPMorgan первым из крупных банков открыл представительство в метавселенной
|Для нового Mercedes-AMG SL разработали первый тюнинг-кит
|Qualcomm открыла в Европе лабораторию расширенной реальности для развития метавселенных
|Qualcomm представила преимущества Wi-Fi 7: в два раза быстрее, чем Wi-Fi 6