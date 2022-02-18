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Стратег JPMorgan предупредил об обвале крипторынка после повышения ФРС ставки
10:58 18.02.2022 |
Инвесторы в криптовалюты понесут огромные потери, поскольку ФРС повысит ключевую ставку и завершит эпоху «сумасшедших спекуляций». Об этом заявил старший стратег JPMorgan Дэвид Келли в интервью Business Insider.
«На определенном этапе я жду сильное снижение цен на цифровые активы. Они уязвимы к ужесточению монетарной политики», - заявил эксперт.
Келли сравнил криптовалюты с «магическим порошком». Интерес к ним возник благодаря стимулирующей политике ФРС, заставившей инвесторов переключиться с ничего не приносящих облигаций на более рисковые активы.
«Если реальные процентные ставки вернутся в зону позитивных значений, вы лишите себя безумных идей о наличных деньгах и направите средства на проекты с реальной экономической отдачей. Все, что имеет очень высокую оценку, окажется уязвимым, если ФРС проявит агрессию на раннем этапе», - объяснил он.
Напомним, на пресс-конференции по итогам заседания в январе председатель Фелрезерва Джером Пауэлл не исключил повышения ключевой ставки в марте сразу на 50 б. п. Он также допустил ужесточение монетарной политики на каждом заседании.
В январе биткоин отреагировал падением на 7,5% на уровни ниже $43 000 публикации протокола к декабрьскому заседанию ФРС.
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