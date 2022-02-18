Стратег JPMorgan предупредил об обвале крипторынка после повышения ФРС ставки

Инвесторы в криптовалюты понесут огромные потери, поскольку ФРС повысит ключевую ставку и завершит эпоху «сумасшедших спекуляций». Об этом заявил старший стратег JPMorgan Дэвид Келли в интервью Business Insider.

«На определенном этапе я жду сильное снижение цен на цифровые активы. Они уязвимы к ужесточению монетарной политики», - заявил эксперт.

Келли сравнил криптовалюты с «магическим порошком». Интерес к ним возник благодаря стимулирующей политике ФРС, заставившей инвесторов переключиться с ничего не приносящих облигаций на более рисковые активы.

«Если реальные процентные ставки вернутся в зону позитивных значений, вы лишите себя безумных идей о наличных деньгах и направите средства на проекты с реальной экономической отдачей. Все, что имеет очень высокую оценку, окажется уязвимым, если ФРС проявит агрессию на раннем этапе», - объяснил он.

Напомним, на пресс-конференции по итогам заседания в январе председатель Фелрезерва Джером Пауэлл не исключил повышения ключевой ставки в марте сразу на 50 б. п. Он также допустил ужесточение монетарной политики на каждом заседании.

В январе биткоин отреагировал падением на 7,5% на уровни ниже $43 000 публикации протокола к декабрьскому заседанию ФРС.