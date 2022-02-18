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Стоимость золота откатывается назад 17 февраля
08:15 18.02.2022 |
Цена на золото в пятницу утром коррекционно снижается после достижения торговым днем ранее 1900 долларов за унцию впервые с июня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,65 доллара, или на 0,4% - до 1894,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,13%, до 23,91 доллара за унцию.
На рынке драгоценного металла в пятницу утром наблюдается коррекционное снижение цен после того, как торговым днем ранее цена на золото превысила отметку в 1900 долларов за унцию впервые с июня 2021 года.
Спрос на золото поддерживался геополитическими рисками, связанными с ситуацией вокруг Украины. Традиционно, золото считается активом-убежищем.
Кроме того, снижение стоимости драгоценного металла в пятницу поддерживается ростом индекса доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) на 0,06%, до 95,85 пункта. Более дорогой доллар делает золото менее привлекательным для покупки.
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