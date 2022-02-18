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Доллар дорожает к иене в ожидании снижения геополитической напряженности
08:05 18.02.2022 |
Курс доллара растет к иене, инвесторы ожидают снижения геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.24 EET курс евро к доллару рос до 1,1362 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,136 доллара. Курс доллара к иене рос до 115,17 иены за доллар со 114,93 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,04%, до 95,84 пункта.
Валютные инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией. В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил на заседании СБ ООН, что направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе. Лавров, в свою очередь, предложил даты конца следующей недели для встречи.
"Курс доллара к иене вырос после новостей о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились встретиться на следующей неделе", - заявил газете Wall Street Journal главный рыночный стратег Aozora Bank Акира Морога (Akira Moroga).
Влияние на курс доллара по отношению к другим мировым валютам также могут оказать статданные по количеству сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США, которое, по мнению аналитиков, в январе снизилось на 1% по сравнению с показателем декабря - до 6,1 миллиона.
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