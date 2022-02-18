Негативные сигналы в информационном фоне вызвали снижение курса гривни на межбанке

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Официальный курс доллара на пятницу, 18 февраля, установлен Нацбанком на уровне 28,3 грн/$, что на 21 копейку превышает показатели четверга.

Евро подорожал на 26 копеек, до 32,19 грн/€.

Курс на межбанке

В четверг, 17 февраля, межбанк открывался котировками в рамках 28,15-28,18 грн/$.

Как рассказывает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, в первый час торгов спрос и предложение на рынке были уравновешены, хотя с самого утра ощущалось легкое давление на гривну.

"В информационном фоне вновь начали проявляться негативные сигналы, на которые закономерно реагировал рынок. Впрочем, на старте сессии это не вызвало динамичного роста курса, поскольку объем спроса был сдержанным", - объяснила ситуацию на старте сессии казначей.

Изменилась ситуация около 11 часов утра - покупать валюту пришли банки, представляющие интересы иностранных держателей ОВГЗ. Их тренд подхватили спекулятивно настроенные участники рынка, вследствие чего котировки стали быстро расти.

Затем последовала реакция НБУ - регулятор вышел компенсировать возникший дисбаланс, выставив на торги крупный ордер на продажу доллара по 28,33 грн/$. Нацбанк продал по этому курсу $30 млн.

После регулятор повысил защитный уровень до 28,35 грн/$. Однако предложенного ранее объема валюты хватило, чтобы остановить рост котировок.

"Почти всю оставшуюся часть дня сделки заключались в коридоре 28,3-28,34 грн/$. Периодически котировки опускались ниже, иногда поднимались выше рамок диапазона. Однако предложение и спрос в целом оставались уравновешенными", - охарактеризовала торги Золотько.

Защитного уровня НБУ 28,35 грн/$ рынок достиг в завершающей части сессии TOD (с расчетами день в день) - к этому быстро привел выход на торги крупного покупателя. В последние 10 минут сессии Нацбанк продал по указанному курсу еще порядка $50 млн.

Однако сессия TOM (с расчетами на следующий рабочий день) также оказалась активной - котировки в это время поднимались до уровня 28,4 грн/$, хотя большую часть спроса в финале удовлетворял регулятор по курсу 28,37 грн/$.

Закрывались торги четверга котировками 28,36-28,4 грн/$.

Как указывает Золотько, драйвером роста курса доллара сегодня стал вновь изменившийся информационный фон.

"В последние дни отток средств инвесторов из ОВГЗ вновь заметно ускорился. С начала недели он сократился на 1,7 млрд грн. Для сравнения, на прошлой неделе был зафиксирован даже небольшой прирост портфеля", - объясняет происходящее банкир.

Для иллюстрации "нервозности на рынке", а также объема дополнительного спроса, она обращает внимание на резко увеличившийся объем торгов - за четверг в Bloomberg заключили сделок на $335 млн.

Валютный рынок остается очень чувствительным к любым изменениям информационной повестки - торги четверга это наглядно продемонстрировали. Именно от тональности новостей будет зависеть ход торгов пятницы.

"Учитывая фактор выходных, могу предположить, что спрос завтра будет чуть более высоким, чем обычно. Если при этом ситуация в информационном пространстве не стабилизируется, вполне вероятна еще одна волна роста котировок", - отметила Золотько, указав, что такую же вероятность имеет смена курсового тренда.

По оценкам Золотько, торги пятницы пройдут в рамках 28,27-28,65 грн/$.