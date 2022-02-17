Украина в январе нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 36,8% - уточненные данные

Металлургические предприятия Украины в январе текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $1 млрд 19,575 млн.

Согласно уточненной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) в четверг, на черные металлы за этот период пришлось 17,01% общего объема поступлений от экспорта товаров против 18,98% за январь-2021.

В декабре-2021 поступления от экспорта черных металлов составляли $1 млрд 339,686 млн.

При этом Украина в январе текущего года нарастила импорт аналогичной продукции в 2,1 раза – до $120,361 млн против $140,660 млн в декабре прошлого года.

Кроме того, в январе Украина нарастила экспорт металлоизделий на 90,1% - до $121,262 млн. В декабре их поставлено на $128,729 млн.

Импорт металлоизделий за прошлый месяц возрос на 49,5% - до $79,094 млн (в декабре - $116,609 млн).

Как сообщалось, Украина в 2021 году нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 81,4% по сравнению с 2020 годом – до $13 млрд 951,117 млн. На черные металлы за этот период пришлось 20,49% общего объема поступлений от экспорта товаров против 15,63% за 2020 год.

При этом Украина в 2021 году нарастила импорт аналогичной продукции на 48,8% – до $1 млрд 547,477 млн.

Кроме того, Украина в 2021 году нарастила экспорт металлоизделий на 43% - до $1 млрд 293,199 млн.

Импорт металлоизделий за прошлый год возрос на 28% - до $1 млрд 125,908 млн.