Рада приняла закон о виртуальных активах с предложениями президента

Верховная Рада приняла с учетом президентских поправок закон о виртуальных активах, который относит этот рынок к регуляции Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национального банка Ураины (НБУ).

Законопроект 3637 на очередном пленарном заседании в четверг во втором чтении и в целом поддержали 272 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Как отметил глава НКЦБФР Руслан Магометов, президент предложил отнести этот рынок к уже существующим регуляторам, так как источники покрытия расходов на создание нового органа не определены.

"Поэтому президент предлагает деятельность и регулирование рынка виртуальных активов отнести к компетенции уже существующих финансовых регуляторов - НКЦБФР и НБУ", – сказал Магомедов, выступая с трибуны парламента.

Закон с учетом президентских поправок относит услуги, связанные с оборотом виртуальных активов, к финансовым услугам.

Как отмечает главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады, документ с учетом президентских предложений предполагает сотрудничество между двумя регуляторами таких услуг, однако не указано, положениями какого законодательного акта они будут руководствоваться в вопросах сотрудничества и координации в этой сфере – данного закона или закона о финуслугах и госрегулировании рынка финуслуг.