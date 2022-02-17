Доля юаня в международных расчетах выросла до рекордных 3,2% - SWIFT

Доля юаня в международных расчетах в январе 2022 года выросла до рекордных 3,2%, свидетельствуют данные расчетной системы SWIFT.

Для сравнения: в декабре прошлого года она составляла 2,7%, в ноябре - 2,14%.

Рост использования китайской нацвалюты в последние месяцы обусловлен, в частности, увеличением вложений зарубежных инвестфондов в гособлигации КНР, а также решением "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) перевести в юани взаиморасчеты при заправке рейсов российских авиакомпаний на территории Китая, отмечает агентство Bloomberg.

Глава Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) И Ган в ходе выступления в преддверии старта встречи глав финансовых ведомств государств G20 призвал страны emerging markets наращивать использование местных валют в международных расчетах.

Рост популярности юаня может поддержать юаневые активы, считает аналитик Standard Chartered Bank Plc Беки Лю. По ее оценкам, приток средств инвесторов на китайский рынок облигаций в 2022 году может составить 700-800 млрд юаней ($110-126 млрд). В 2021 году приток составил 755 млрд юаней.

Эксперт также ожидает, что Международный валютный фонд (МВФ) увеличит долю юаня в корзине специальных прав заимствований (SDR) в рамках ее пересмотра в июле.

В настоящее время юань занимает четвертое место среди мировых валют, наиболее активно используемых в международных расчетах.

Доля доллара, который остается лидером, в январе уменьшилась до 39,92% с 40,51% в декабре, доля евро опустилась до 36,56% с 36,65%, фунта стерлингов - выросла до 6,3% с 5,89%, японской иены - до 2,79% с 2,58%.