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Справочный курс гривны 17 февраля повышен на 19,55 коп до 28,283 грн/$1
12:31 17.02.2022 |
Национальный банк 17 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 19.55 коп. до 28.283 UAH/USD.
|Показатель
|16.02.2022
|17.02.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0875
|28.2830
|0.696
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