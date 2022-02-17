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Остаток средств на корсчетах банков 17.02.22
09:52 17.02.2022 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|17 января
|55815.4
|18 января
|62602.0
|19 января
|61968.7
|20 января
|61113.0
|21 января
|77829.7
|24 января
|53580.8
|25 января
|59230.5
|26 января
|53116.4
|27 января
|54680.5
|28 января
|49672.6
|31 января
|51200.8
|1 февраля
|65162.5
|2 февраля
|51356.7
|3 февраля
|57874.7
|4 февраля
|46915.6
|7 февраля
|45010.3
|8 февраля
|44662.4
|9 февраля
|38628.5
|10 февраля
|40108.4
|11 февраля
|63787.4
|14 февраля
|69471.1
|15 февраля
|63933.6
|16 февраля
|53054.4
|17 февраля
|53180.9
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 17 февраля - 28,0943 грн
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