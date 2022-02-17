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Золото дорожает 17 февраля на снижении доходности гособлигаций США
09:42 17.02.2022 |
Стоимость золота в четверг утром растет на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.12 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,25 доллара, или на 0,23%, до 1875,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,28%, до 23,54 доллара за унцию.
Росту стоимости драгоценного металла способствует уменьшение доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries снизилась до 1,991% с уровня предыдущего закрытия в 2,045%.
Кроме того, трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией. Традиционно, золото считается активом-убежищем при геополитической напряженности. На этом фоне стоимость драгоценного металла выросла почти на 4% за 1,5 недели.
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