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Доллар 17 февраля торгуется разнонаправленно к евро и иене на ряде факторов
08:01 17.02.2022 |
Курс доллара в четверг движется без единой динамики по отношению к другим мировым валютам, инвесторы оценивают протокол ФРС США и статистику по стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 EET курс евро к доллару снижался до 1,1347 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1373 доллара. Курс доллара к иене снижался до 115,25 иены за доллар со 115,46 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,3%, до 95,99 пункта.
На рынке американской валюты в четверг утром наблюдается неоднозначная динамика, поскольку инвесторы оценивают ряд факторов. Укреплению доллара к евро способствовал ряд макроэкономических данных по США, которые оказались лучше прогноза. Так, розничные продажи в США в январе выросли в месячном выражении на 3,8% при прогнозе увеличения на 2%. А объем промпроизводства в стране за прошлый месяц поднялся на 1,4% к декабрю, в то время как ожидался рост показателя на 0,4%.
Тем не менее, доллар дешевеет к иене, что обусловлено возвращением инвесторов к риску после публикации протокола Федеральной резервной системы США.
По словам аналитиков City Index, которые приводит газета Wall Street Journal, было много шума по поводу потенциального повышения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в марте и до семи повышений в этом году. "Тем не менее, в протоколе не было такой убедительности, в которой повторялось, что любое ужесточение будет происходить от заседания к собранию", - сказали эксперты, добавив, что это спровоцировало слабость доллара.
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