JP Morgan включит Украину в свой индекс, несмотря на военную угрозу

Инвестиционный банк JP Morgan решил не менять свои планы и включить государственные облигации Украины в индекс GBI-EM Global Diversified, несмотря на военную угрозу со стороны России. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Решение о включении украинских облигаций вступит в силу с 31 марта.

"Это хорошая новость для Украины - у вас вдруг появятся крупные индексные игроки, специализирующиеся на этом конкретном рынке облигаций", - сказала Моника Датт, руководитель отдела в Morningstar, Inc.

Индекс GBI-EM - наиболее популярный эталон для международных инвесторов в суверении облигации в национальной валюте. Решение о добавлении или изъятии активов из этого индекса обычно является длительным процессом, который может занимать годы. Это, вероятно, является одной из причин, почему банк решил не обращать внимание на напряженность вокруг Украины.

Доля украинских облигаций в индексе будет маленькой - 0,12%. Начальное включение во все три серии GBI-EM будет иметь одну серию облигаций, отвечающую требованиям индекса, - это ОВГЗ с купоном в размере 15,84% и погашением в феврале 2025 года (UA4000204150).

Индекс развивающихся рынков (GBI-EM) используется инвесторами для отслеживания показателей облигаций с целью инвестирования. Самая популярная версия индекса GBI-EM Global Diversified охватывает 16 стран: Бразилию, Чили, Колумбию, Перу, Китай, Индонезию, Малайзию, Филиппины, Таиланд, Мексику, Нигерию, Польшу, Румынию, Россию, ЮАР и Турцию.