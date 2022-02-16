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Фунт 16 февраля укрепляется к доллару на данных по инфляции в Великобритании
14:26 16.02.2022 |
Курс фунта стерлингов растет к доллару в среду днем после публикации статистики по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.50 EET курс фунта растет до 1,3567 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,3533 доллара. Курс евро к доллару рос до 1,1385 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1358 доллара. Курс доллара к иене рос до 115,69 иены за доллар со 115,62 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,19%, до 95,81 пункта.
Фунт укрепился к доллару после публикации данных по инфляции в Великобритании. По итогам января она ускорилась до тридцатилетнего максимума - 5,5%. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне декабря в 5,4%. При таком ускорении показателя Банк Англии может начать ужесточать монетарную политику, что укрепляет курс национальной валюты. При этом регулятор уже дважды, в декабре и феврале, повышал процентную ставку. Сейчас она находится на уровне 0,5% годовых.
"Этот новый максимальный показатель инфляции окажет дальнейшее давление на Банк Англии, провоцируя его повышать процентную ставку", - заявил главный инвестиционный директор Premier Miton Investors Нил Биррелл (Neil Birrell).
Тем временем курс доллара слабеет к евро на росте аппетита к риску в свете ослабления геополитической напряженности. На этом фоне доллар, который ранее выступил как актив-убежище теряет привлекательность для инвесторов.
Опасения по поводу эскалации конфликта вокруг Украины снизились после заявления минобороны РФ о возвращении части своих вооруженных сил в места постоянной дислокации по окончании учений. Этот шаг был воспринят как смягчение напряжения.
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