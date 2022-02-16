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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Справочный курс гривны 16 февраля повышен на 20,41 коп до 28,0875 грн/$1

12:30 16.02.2022 |

Финансы

 

Национальный банк 16 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 20.41 коп. до 28.0875 UAH/USD.

Показатель15.02.202216.02.2022%
Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$) 28.2916 28.08750.72
Данные: НБУ
По материалам: ПРАЙМ
 

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