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Справочный курс гривны 16 февраля повышен на 20,41 коп до 28,0875 грн/$1
12:30 16.02.2022 |
Национальный банк 16 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 20.41 коп. до 28.0875 UAH/USD.
|Показатель
|15.02.2022
|16.02.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2916
|28.0875
|0.72
По материалам:
ПРАЙМ
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