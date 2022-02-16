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Золото дешевеет 16 февраля в ожидании протокола ФРС США
08:03 16.02.2022 |
Цена на золото в среду утром снижается в преддверии публикации протокола Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.16 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,25 доллара, или на 0,12%, до 1853,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,16%, до 23,358 доллара за унцию.
В среду внимание инвесторов сосредоточено на предстоящей публикации протокола январского заседания ФРС США. Участники рынка надеются получить подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора.
Кроме того, заявление Минобороны России о возвращении вооруженных сил РФ в места постоянной дислокации после учений несколько разрядило обстановку вокруг Украины и вернуло инвесторам аппетит к риску. Следствием стало снижение интереса к активам-убежищам, таким как золото.
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