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Существенное смягчение информационной повестки привело к резкому увеличению предложения валюты на межбанке
23:53 15.02.2022 |
Даже неуверенных намеков на снятие военной напряженности хватило для успокоения валютного рынка и резкого укрепления нацвалюты -курсовые качели будут возникать на межбанке от любого инфоповода и в дальнейшем.
Официальный курс доллара на среду, 16 февраля, установлен Нацбанком на уровне 28,24 грн/$, что на 29 копеек ниже показателей вторника.
Евро подешевел на 30 копеек, до 32,02 грн/€.
Курс на межбанке
После открытия межбанковских торгов во вторник, 15 февраля, на уровне 28,5-28,55 грн/$ гривна с первых минут начала динамично укрепляться - еще до 11 часов котировки опустились ниже отметки 28,2 грн/$.
В дальнейшем торговая сессия также прошла для украинской нацвалюты, просевшей в понедельник к доллару на 50 копеек, неожиданно позитивно, отмечает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.
"После вчерашнего ралли, сопровождавшегося рекордными объемами торгов и крупными интервенциями НБУ, рынок настраивался на дальнейший рост котировок. Однако резкая смена риторики и ряд позитивных новостей развернули рынки", - указала казначей, добавив, что благоприятно вторник прошел не только для украинского и российского рынков.
Если говорить об украинской экономике, то в ней смена настроений отчетливо прослеживалась в снижающихся доходностях еврооблигаций и укреплении гривны.
Кроме более мягкого геополитического фона психологическую поддержку нацвалюте также оказали новости о выделении кредитных гарантий США в размере $1 млрд, выделение Канадой 500 млн канадских долларов макрофинансовой помощи, а также успешное голосование в Европарламенте решения по выделению экстренной макрофинансовой помощи в объеме 1,2 млрд евро.
Впрочем, на межбанке, после достижения курсом отметки ниже 28,2 грн/$, покупатели и продавцы пришли к оптимальному для обеих сторон коридору - 28,2-28,25 грн/$.
"Ситуативно курс выходил за пределы как в верхней, так и нижней его границы, но лишь ненадолго", - отметила банкир.
Также во вторник резко сократился объем торгов - через Bloomberg игроки провели сделок на $222 млн, что примерно соответствует среднедневным показателям.
В первой половине дня на торгах присутствовал Нацбанк, который покупал валюту у минимальных отметок в диапазоне 28,16-28,18 грн/$. Сегодня регулятор также проводил интервенции в терминале Refinitiv.
В целом существенное смягчение информационной повестки привело к резкому увеличению предложения инвалюты.
"Многие из тех, кто вчера придерживал продажу валюту, сегодня вышли на рынок с покупкой гривны. Вместе с тем спроса после вчерашних массовых покупок валюты откровенно не хватало. Образовавшийся дисбаланс и привел к существенному укреплению гривны", - заключила эксперт.
Закрывались торги вторника в рамках 28,21-28,25 грн/$.
Однако в дальнейшем валютный рынок все еще будет чувствителен к любым изменениям в информационном пространстве - как видно по результатам сегодняшней сессии, даже небольшой позитив в новостях приводит к резкой смене тренда.
Поэтому в таких условиях сугубо экономические факторы влияния отходят на второй план, а релевантность прогнозов носит вероятностный характер, подчеркивает Золотько.
Если информационная повестка в ближайшие сутки не изменится, можно рассчитывать на дальнейшее укрепление гривны и в ходе торгов среды.
"Крупных погашений ОВГЗ завтра не планируется, агропроизводители и бизнес нуждаются в гривневой ликвидности - эти факторы в условиях спокойного новостного фона будут толкать курс доллара вниз", - подытожила казначей, добавив, что любые признаки усиления эскалации могут практически мгновенно поменять ситуацию.
По оценкам Золотько, торги среды пройдут в рамках 28,07-28,36 грн/$.
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