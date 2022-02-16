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Еврооблигации Украины во вторник подорожали на 2,7-3,7%
23:32 15.02.2022 |
Котировки долларовых еврооблигаций Украины во вторник подорожали на 2,7-3,7% на позитивных новостях о снижении геополитических рисков, отыграв около половины падения с четверга прошлой недели, когда появились новости об обязательной эвакуации иностранцев из страны и новой волне эскалации.
По информации Bloomberg на 18:00 по Киеву, доходность к погашению самых коротких бумаг с погашением в сентябре этого года снизилась до 16,8% против 22,1% в то же время в понедельник.
Бумаги с погашением в 2023-2024 годах котировались с доходностью 13,3-13,5% по сравнению с 14,6-15,9% накануне.
Ставка по еврооблигациям с погашением в 2025 году понизилась до 12,2%, в 2026 - до 11,5%, что на 0,9 процентного пункта (п.п.) ниже значений вечера понедельника.
Доходность еврооблигаций с погашением в 2027-2029 годах упала во вторник на 0,7 п.п. - до 11,2-10,4%, а самых "длинных" долларовых бумаг с погашением в 2032-33 годах - на 0,5-0,6 п. п., до 10,2-10,1% годовых.
Цена двух выпусков еврооблигаций в евро выросла во вторник на 2,5-3,1%, что привело к падению ставок бумаг с погашением в 2026 году с 12,5% до 11,8%, а с погашением в 2030 году - с 9,1% до 8,6% годовых.
Благодаря улучшению настроений инвесторов во вторник подорожали и ВВП-варранты Украины - на 5,6%, до 72,7% от номинала.
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