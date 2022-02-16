Минфин повысил на 10 б.п. ставку 5-мес. ОВГЗ, но продажи вновь резко упали

Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник незначительно – с 11,5% до 11,6% годовых – повысило ставку размещения 5-месячных облигаций внутреннего госзайма, однако объемы продаж упали на 43,9% – до 66,5 млн грн.

Согласно информации на сайте Минфина, основной причиной является низкий спрос – всего 74 млн грн из предварительно заявленных шести.

Помимо привлечения 55,32 млн грн на 5 месяцев продавец смог привлечь еще 11,2 млн грн на год по ставкам до 12% годовых, отказавшись при этом от 5 млн грн под 12,1% годовых.

По словам участников рынка, доходности ОВГЗ на вторичном рынке сегодня выглядят привлекательнее, чем на первичном.

Помимо того в связи с резким ростом ставок еврооблигаций Украины и допуском их к торговле на внутреннем рынке, увеличился интерес к этим инструментам. В частности, как сообщил директор по развитию Украиной биржи (УБ) Алексей Сухоруков в своем Телеграм-канале ForeignSecurities.in.UA, за первую половину февраля на УБ с еврооблигациями было заключено 30 сделок "в стакане" на 50 млн грн и 164 адресных сделки на 339,4 млн грн.

"Это 64% от объемов за весь январь. Обороты продолжают расти", – констатировал Сухоруков.