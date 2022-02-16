Минфин повысил на 10 б.п. ставку 5-мес. ОВГЗ, но продажи вновь резко упали

Министерство финансов Украины на
первичных аукционах во вторник незначительно – с 11,5% до 11,6% годовых –
повысило ставку размещения 5-месячных облигаций внутреннего госзайма,
однако объемы продаж упали на 43,9% – до 66,5 млн грн.
Согласно информации на сайте Минфина, основной причиной является
низкий спрос – всего 74 млн грн из предварительно заявленных шести.
Помимо привлечения 55,32 млн грн на 5 месяцев продавец смог привлечь
еще 11,2 млн грн на год по ставкам до 12% годовых, отказавшись при этом
от 5 млн грн под 12,1% годовых.
По словам участников рынка, доходности ОВГЗ на вторичном рынке сегодня выглядят привлекательнее, чем на первичном.
Помимо того в связи с резким ростом ставок еврооблигаций Украины и
допуском их к торговле на внутреннем рынке, увеличился интерес к этим
инструментам. В частности, как сообщил директор по развитию Украиной
биржи (УБ) Алексей Сухоруков в своем Телеграм-канале
ForeignSecurities.in.UA, за первую половину февраля на УБ с
еврооблигациями было заключено 30 сделок "в стакане" на 50 млн грн и 164
адресных сделки на 339,4 млн грн.
"Это 64% от объемов за весь январь. Обороты продолжают расти", – констатировал Сухоруков.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|29
|30
|Код выпуска облигаций
|ДоразмещениеUA4000224570
|Доразмещение UA4000221568
| Номинальная стоимость
| 1000
| 1000
| Количество выставленных облигаций, шт,
| -
| -
| Дата проведения
| 15.02.2022
| 15.02.2022
| Дата оплаты за приобретенные облигации
| 16.02.2022
| 16.02.2022
| Срок оплаты процентов
|
| 20.07.2022
| Срок оплаты процентов
|
| 18.01.2023
| Размер купонного платежа на одну облигацию
| -
| 57.85
| Номинальный уровень доходности. %
| 10.99
| 11.57
|Срок обращения (дней)
| 147
| 336
| Дата погашения
| 13.07.2022
| 18.01.2023
| Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
| 57901000
| 16077000
| Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
| 57901000
| 11102000
| Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
| 139790000
| 2132644000
| Количество поданных заявок. шт
| 8
| 8
| Количество удовлетворенных заявок. шт
| 8
| 7
| Максимальный уровень доходности облигаций. %
| 11.60
| 12.10
| Минимальный уровень доходности облигаций. %
| 11.60
| 11.93
| Установленная доходность. %
| 11.60
| 12.00
| Средневзвешенная доходность. %
| 11.60
| 11.93
|Поступление в бюджет
| 55316878.37
| 11164334.24
Данные: Минфин Украины