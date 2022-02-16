Национальный банк Украины (НБУ) планирует увеличить все существующие лимиты на валютном рынке, в том числе лимиты на инвестиции за границу для физических и юридических лиц и лимит на ежедневную покупку валюты бизнесом без обязательств, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.

"Мы увеличили лимиты валютной позиции до 15% в конце прошлого года. Планируем дальше увеличивать эти показатели и в нынешнем году. Вообще в наши планы входит постепенное увеличение всех существующих на сегодняшний день лимитов на валютном рынке", – сказал он в интервью изданию "НВ Бизнес".

По его словам, НБУ также планирует ввести биржевые валютные свопы через центрального контрагента, а после этого ввести валютный клиринг, чтобы все финансовые инструменты могли торговаться в иностранной валюте.

"Мы начнем с валютных ОВГЗ, но выйдем на все финансовые инструменты. Также мы планируем предоставить доступ банкам к рынку ОЗДП в иностранной валюте", – пояснил Лупин.

Как сообщалось, Нацбанк с 1 декабря 2021 года повысил лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 10% до 15% их регулятивного капитала.

По мнению регулятора, увеличение лимитов расширило возможности банков совершать собственные операции на межбанковском валютном рынке в пределах валютной позиции на сумму около $400 млн, что будет способствовать росту роли банков в сглаживании чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке и повышению ликвидности и глубины рынка в целом.