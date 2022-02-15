Финансовые новости
- |
- 15.02.22
- |
- 14:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 15 февраля повышен на 25,49 коп до 28,2916 грн/$1
12:39 15.02.2022 |
Национальный банк 15 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 25.49 коп. до 28.2916 UAH/USD.
|Показатель
|14.01.2022
|15.02.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.5465
|28.2916
|0.89
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вадим Денисенко: Главные события вокруг Украины переносятся на осень
|Три провала Путина. Что уже выиграла Украина
|Слова Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с РФ вырваны из контекста – МИД
|Киев запросил срочную встречу со странами-членами Венского документа
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евро дорожает к доллару 15 февраля на данных по ВВП еврозоны
|Справочный курс гривны 15 февраля повышен на 25,49 коп до 28,2916 грн/$1
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 14.02.22
|Фондовые биржи АТР 15 февраля закрылись в основном в минусе
|НБУ в понедельник продал на межбанке $377 млн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.02.22
Это интересно
|Mozilla и Meta представили систему рекламной аналитики с учетом приватности
|Intel будет предлагать дополнительные функции процессоров за отдельную плату
|Белый хакер нашёл способ создавать неограниченное количество Ethereum и получил за это $2 млн
|Сорос инвестировал $2 млрд в конкурента Tesla
|Европейцы для отопления и кондиционеров используют всё больше энергии из возобновляемых источников
|Солнечные панели обещают резко подешеветь к 2025 году
|Видеокарты в Европе и Китае стремительно дешевеют. За 20 дней наценка снизилась на 20%