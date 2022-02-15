НБУ в понедельник продал на межбанке $377 млн

Национальный банк Украины (НБУ) 14 февраля продал на межбанковском валютном рынке $377 млн, сообщила пресс-служба регулятора агентству "Интерфакс-Украина".

"В конце прошлой недели произошло очередное напряжение информационной среды, учитывая распространение новостей о рисках эскалации военного конфликта. Это повлияло на баланс спроса и предложения на рынке (...) В понедельник, 14 февраля, Нацбанк продал $377 млн в целях сглаживания колебаний. Это позволило унять временный всплеск спроса на валюту уже в первое время работы валютного рынка", – указано в сообщении.

Регулятор подчеркнул, что ситуация на валютном рынке остается контролируемой, и обязался и дальше следить за балансом спроса и предложения на валютном рынке и при необходимости проводить интервенции как по продаже, так и по покупке валюты.

В целом с начала 2022 года Нацбанк купил в резервы $606,9 млн, продал - $1 млрд 938,2 млн.

Межбанковский валютный рынок во вторник открылся с курсом гривни на уровне 28,49 грн/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники межбанковского рынка.